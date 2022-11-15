Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 ноября 2022 15:04

В Таганроге завершили строительство Ледового дворца

Это первый в городе крытый каток с искусственным льдом
Ангелина СКИБА
Строительство вели в рамках создания спортивного кластера в Таганроге. Фото: сайт правительства РО

Строительство вели в рамках создания спортивного кластера в Таганроге. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области завершили строительство нового таганрогского Ледового дворца. Он должен открыть свои двери для посетителей уже в следующем году. Готовый объект проинспектировал губернатор Василий Голубев.

- Это первый лед в приморском городе и первый керлинг в регионе. Задача - в январе 2023 года открыть здание для посещений и тренировок, - сказал Василий Голубев.

Речь идет о трехэтажном комплексе с искусственным льдом. В нем создали все условия для комфортных занятий: большой каток канадского формата 30 на 60 метров, четыре зала, один из которых для спортсменов с ограниченными возможностями, помещения для тренеров и медиков. Трибуны смогут вместить до 1 тысячи зрителей. Добавим, сейчас завершается процесс, связанный с оформлением лицензии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таганрогу впервые за 10 лет выдали паспорт готовности к отопительному сезону

Это сделали сотрудники Ростехнадзора после тщательной проверки на территории города (подробности)