В Таганроге завершили строительство Ледового дворца

Строительство вели в рамках создания спортивного кластера в Таганроге. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области завершили строительство нового таганрогского Ледового дворца. Он должен открыть свои двери для посетителей уже в следующем году. Готовый объект проинспектировал губернатор Василий Голубев.

- Это первый лед в приморском городе и первый керлинг в регионе. Задача - в январе 2023 года открыть здание для посещений и тренировок, - сказал Василий Голубев.

Речь идет о трехэтажном комплексе с искусственным льдом. В нем создали все условия для комфортных занятий: большой каток канадского формата 30 на 60 метров, четыре зала, один из которых для спортсменов с ограниченными возможностями, помещения для тренеров и медиков. Трибуны смогут вместить до 1 тысячи зрителей. Добавим, сейчас завершается процесс, связанный с оформлением лицензии.

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