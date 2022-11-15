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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 15:15

Житель Ростовской области погиб в ДТП на трассе под Москвой

Водитель "КамАЗа" не уступил дорогу иномарке
Лейла МИРИШОВА
Водитель иномарки скончался до приезда скорой. Фото: МО МВД России «Бугурусланский»

Водитель иномарки скончался до приезда скорой. Фото: МО МВД России «Бугурусланский»

Житель донского региона погиб в ДТП на трассе "Москва-Челябинск". Трагедия произошла 15 ноября около 11:44 на 1225-м километре автодороги.

По информации МО МВД России "Бугурусланский", при выезде с второстепенной дороги водитель "КамАЗа" не уступил проезжую часть "Мерседесу". Из-за сильного столкновения 34-летний водитель иномарки получил травмы, от которых скончался до приезда медиков.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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