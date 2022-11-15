В Ростове лакокрасочный завод перенесут в промышленную зону. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российская главгосэкспертиза дала добро на строительство в Ростове нового завода, который будет заниматься производством цинковых белил. Он будет располагаться в Советском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Завод будет построен в западной промышленной зоне. Его планируется возвести в переулке Машиностроительном. Благодаря этому химическое производство не будет располагаться в центре города, расположится там, где и положено - на индустриальной окраине.

Кроме того, чтобы не причинять большой вред окружающей среде, в цехах поставят современные технологии экологической безопасности.

Согласно проектной документации, завод сможет производить более 24 тысяч тонн готовой продукции каждый год. Цинковые белила применяются в различных отраслях, таких как медицина, фармацевтика, производство шин, электроники, керамики и многом другом.

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В Ростове завод по производству цинковых белил начнут строить в третьем квартале 2022 года.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.