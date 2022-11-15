Пожилая женщина пострадала при пожаре в центре Ростова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове, в центре города, вспыхнула квартира в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 15 ноября, в одном из многоквартирных домов на улице Красноармейской. Вспыхнула квартира на втором этаже здания. Очевидцы незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 20 квадратных метров помещения. Спасателям удалось вывести из горящей квартиры 68-летнюю женщину. Она получила легкие ожоги рук и лица. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи госпитализировали пострадавшую. В 19:09 пожар удалось локализовать. Причина возгорания пока остается неизвестной, после полной ликвидации ее установкой займутся специалисты.

- Для тушения пожара привлечены 12 человек личного состава и четыре единицы техники, - говорится в сообщении.

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