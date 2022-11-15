В Ростовской области осудили мужчину, который незаконно ловил рыбу

Рыбаку удалось поймать 15 лещей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителя хутора Стоговского Верхнедонского района осудили за незаконный вылов рыбы. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в прокуратуре Верхнедонского района.

Следствие установило, что весной 2022 года мужчина рыбачил в запрещенном месте реки Дон. Он установил сети для большого улова. Ему удалось поймать 15 лещей. Сумма ущерба составила 7,5 тысяч рублей. Мужчину задержали правоохранители. Выяснилось, что в 2021 году он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В зале суда мужчина полностью признал свою вину и возместил ущерб в полном размере. Он признан виновным по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и осужден к 400 часам обязательных работ.

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(Подробности)