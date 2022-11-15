Таганрогские власти подписали соглашение о сотрудничестве с "Большой Арктической Регатой". Фото: администрация Таганрога.

В Таганроге глава администрации Михаил Солоницин подписал соглашение о сотрудничестве с директором агентства «Большая Арктическая Регата» Станиславом Корякиным. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии приморского города.

Благодаря этому соглашению в Таганроге и в прибрежных регионах бассейна Азовского моря будут еще активнее развиваться практически все сферы жизни. Гарантировано улучшение индустрии отдыха на воде, прибрежной инфраструктуры, внутреннего и международного туризма и многого другого. Также планируется реализовать многолетний проект «Большой Арктической Регаты», целью которого является развитие гражданского использования различных водных путей, акваторий, арктических и других прибрежных территорий.

- Сейчас возрастает роль Таганрога как морских ворот страны из внутренних вод в южные акватории. Планируется помочь руководству развить водно-туристический потенциал города, учитывая особенности Азовского моря, - заявил Станислав Корякин.

Кроме того, соглашение предусматривает проведение совместных регат, конференций, круглых столов, ярмарок и других мероприятий.

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Совместная деятельность двух регионов будет направлена на рынок донской сельхозтехники и лесоматериалы.