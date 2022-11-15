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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 18:19

В Ростовской области сгорела бесхозная постройка площадью в сто "квадратов"

Огонь прибыли тушить 12 пожарных
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области сгорела бесхозная постройка площадью в сто "квадратов".

В Ростовской области сгорела бесхозная постройка площадью в сто "квадратов".

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области загорелась бесхозная постройка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС донского региона.

Инцидент произошел во вторник, 15 ноября, около шести часов вечера в городе Донецке. На улице мира вспыхнуло заброшенное здание. Очевидцы поспешили вызвать бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 100 квадратных метров помещения. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Огонь удалось локализовать в 18:20. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для тушения пожара привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники, - говорится в сообщении.

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Распространение огня успели остановить.