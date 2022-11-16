В Ростове отремонтируют дороги на трех улицах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове запланировали отремонтировать дороги на трех улицах. На эти нужды планируется потратить более 28 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 5 декабря. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется ремонтом улицы Локомотивной - переулка Озимого - улицы Маркова. Речь идет об участке между улицей Бондаренко и переулком Приволжским.

Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 22 апреля по 8 сентября 2023 года.

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Средства выделят из регионального и местного бюджетов.