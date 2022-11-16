Отключения света в Ростове-на-Дону 16 ноября 2022 года: в городе анонсировали новые массовые отключения

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 16 ноября 2022 года: в донской столице анонсированы масштабные отключения электроэнергии. Света не будет на протяжении нескольких часов. Обесточиваниями будут затронуты разные районы города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте компании "Донэнерго".

В среду, 16 ноября, с 9 до 17 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители ул. Малюгиной 210-214, 225-227; ул. Филимоновская 174-182; посп.Чехова 94-96; 87-97; просп. Соколова 53.

С 9 до 17 часов обесточивания запланированы на ул. Урожайная 2, 4/82; просп. Шолохова 173; ул. Новолесная 4/1, 4/2, 5; пер. Суздальский 17, 19; пер. Самарский 1-15, 2-22; ул. Славинская 1-7, 10-14; ул. Татарская 64-70, 63-69; ул. Касторная 2-30, 1-29; ул. 1-я Киргизская 140-168, 99-114; 2-я Киргизская 98-110, 129-151; пер. Мезенский 2-16, 79-79а; ул. Грисенко 8/62; ул. Лихачёва 7; просп. Буденновский 72/А, 74, 74/Б, 92/А; ул. Черепахина 228; ул. Варфоломеева 213.

С 9 до 18 часов электричества не будет на ул. 30-летия Октября 187-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; ул. Задонская 29-267, 173А, 176, 16, 58-64, 24, 34, 34А,71А, 71Б, 71В, 48; ул. Пескова 184-204, 200А, 202А, 202Д, 25А; ул. Учебная 1-49; ул. Совхозная 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1, 2.

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