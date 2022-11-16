В Ростове элитная иномарка сбила подростка. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием элитной иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в понедельник, 15 ноября, около четырех часов дня в районе дома № 80 на улице 2-ой Краснодарской. По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Audi ехал от бульвара Дружбы в сторону улицы Извилистой и сбил 15-летнюю девочку. Школьница перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате аварии девочка получила травмы. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи доставили ее в ближайшее медучреждение.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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