Первое электронное свидетельство о рождении ребенка оформили в Ростовской области

Свидетельство о рождении также выдают и на бумажном носителе
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Ростовской области на Госуслугах оформили первое электронное свидетельство о рождении ребенка. Теперь малышей можно регистрировать не посещая ЗАГС. Об этом сообщает сайт донского правительства.
Заполнить заявление возможно в любое удобное время, для этого нужно перейти в раздел «Рождение ребенка». Позже документ пришлют в личный кабинет пользователя.
- Данные свидетельства и цифрового профиля на портале используются для предзаполнения заявления о рождении. Родителям остается указать имя ребенка, подтвердить сведения и выбрать орган ЗАГС, - разъяснили власти.
Добавим, при желании родители могут также получить свидетельство о рождении на бумажном носителе.
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