Сообщения о стае из восьми волков в Ростовской области оказались фейком

Хищников заметили в другом регионе Фото: Иван МАКЕЕВ

Информация о стае из восьми волков, которую якобы заметили в Ростовской области, оказалась фейком. На самом деле видео с хищниками изначально сняли в Краснодарском крае, и только потом ролик попал в донские соцсети.

Выяснилось, что съемку вел один из трактористов в поле между станицами Должанской и Камышеватской недалеко от Ейска.

При этом жители Дона подумали, что волки бродили в окрестностях поселка Шолоховского Белокалитвинского района. По крайней мере, так написали в телеграм-канале «Калитва сегодня». По словам авторов поста, люди сообщали также «о похожей ситуации недалеко от хутора Крутинского и местами в Тацинском районе». Отмечается, что в этих территориях дикие животные держат в страхе местных грибников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый очаг африканской чумы свиней обнаружили в Ростовской области

Сейчас ветеринары проводят необходимые санитарные мероприятия (подробности)