Мясо сомнительного качества поставляли в детсады Ростовской области

Производители животноводческой продукции поставляли мясную продукцию сомнительного качества. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 80 производителей животноводческой продукции поставляли различным социальным учреждениям Ростовской области мясную продукцию сомнительного качества, в том числе не прошедшую ветеринарно-санитарный контроль, рассказали в управлении Россельхознадзора по Ростовской области

Нарушения были обнаружены в рамках мониторинга данных с помощью системы «Меркурий». Среди основных нарушений: сертификация продукции, не подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе; добавление продукции через «инвентаризацию»; сертификация продукции «без упаковки» не исключающей контакт с внешней средой; недостоверные сведения о транспортном средстве; оборот товаров с использованием «фантомных» площадок; сертификация продукции с истекшим сроком годности.

Так, в ноябре текущего года мониторинговой группой были зафиксированы факты изменения сроков годности мясной продукции в сторону их увеличения. Установлено, что уполномоченным лицом организации оформлены акты на говяжьи субпродукты с измененными сроками годности и датами выработки продукции путем «инвентаризации». Что нарушает порядок оформления документов и может привести к выпуску в оборот недоброкачественной и опасной продукции животного происхождения.

При дальнейшем анализе выявлено, что продукция компании поступала в адреса социальных учреждений Ростовской области, в том числе в детские сады, интернаты и школы. Теперь юрлицу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а в адрес соцучреждения направлены письма о принятии мер в отношении продукции.

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