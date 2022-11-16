Россияне во Всемирный день шопинга потратили более 20 млрд рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Траты россиян во Всемирный день шопинга в основных категориях увеличились на 16%, а количество покупок выросло на четверть. Об этом свидетельствуют данные Первого оператора фискальных данных. Также участники программы лояльности ВТБ за последний год увеличили объем покупок в каталоге почти на 30%.

Всемирный день шопинга ежегодно отмечается 11 ноября. В этот день в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, покупатели потратили почти 20 млрд рублей в семи самых популярных потребительских категориях – это на 16% больше, чем за этот же день год назад. В большинстве сегментов расходы выросли. Так, спрос на ТВ-приставки и антенны увеличился в 5 раз, спортивную одежду – в 4,8 раза, устройства для умного дома – в 3,5 раза. Но на некоторые товары спрос снизился. На на планшеты и аудиокниги он уменьшился почти в 6 раз, шины и диски – в 1,5 раза.

В сравнении с пятницей 4 ноября расходы покупателей в топовых категориях увеличились почти на треть. Заметно выросли траты на услуги (более чем в 2 раза), на стройматериалы (на 30%) и на электронику (на 16%).

- Всемирный день шопинга показал, что россияне стали активнее пользоваться возможностями распродаж. Динамика количества товаров и услуг, проданных в этот день, в полтора раза превысила темп роста трат в рублях – это свидетельствует о том, что покупатели выбирали товары с максимальной скидкой. Это позволило им сэкономить и при этом не только не снизить, но и увеличить количество покупок, – прокомментировал Максим Ларькин, директор по монетизации данных Первого ОФД.

В программе лояльности ВТБ клиенты также значительно нарастили активность. В первый день акции «Выгодный ноябрь», которая стартовала 11 ноября, оборот в «Мультибонусе» на 28% превысил результаты прошлого года.