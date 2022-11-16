В Ростовской области без вести пропал 71-летний мужчина

Мужчина не выходит на связь с родственниками больше четырех дней. Фото: "ЛизаАлерт"
В станице Милютинской без вести пропал 71-летний мужчина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
Анатолий Салов вышел из дома 13 ноября, после чего связь с ним пропала. Близкие мужчины сразу же обратились в полицию с заявлением. Позже к поискам подключились и волонтеры.
Рост пенсионера – около 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза.
В день пропажи Анатолий был одет в куртку защитного цвета, серые брюки , галоши и кожаную кепку.
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