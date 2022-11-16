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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:32

Ростовская область оказалась на пятом месте по количеству экстремистских преступлений

Предварительно осенью расследовали 19 дел, 14 из которых уже поступили в суды
Ангелина СКИБА
В общем рейтинге преступности Ростовская область находится на шестом месте

В общем рейтинге преступности Ростовская область находится на шестом месте

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовская область по итогам сентября 2022 года оказалась на пятом месте в стране по числу преступлений экстремистской направленности. Эту информацию опубликовали на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры.

Всего на отчетный период зарегистрировали 38 нарушений закона. Было выявлено 15 подозреваемых. Предварительно расследовали 19 дел, 14 из которых уже поступили в суды.

Для сравнения, в 2021 году на Дону произошло 17 подобных случаев. Тогда регион находился на 16-м месте по этому показателю.

Добавим, в целом по числу преступлений Ростовская область сейчас находится на шестом месте в России. С начала года было зарегистрировано 43 513 правонарушений.

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