В Ростове до конца года планируют достроить детский сад на 140 мест

Готовность объекта составляет 84%. Фото: сайт правительства РО

В Ростове-на-Дону до конца 2022 года планируют достроить детский сад на 140 мест. Сейчас готовность объекта составляет 84%, сообщает сайт донского правительства.

По данным властей, подрядчик уже приступил к электромонтажным и малярным работам, занимается укладкой плитки и благоустройством территории.

Речь идет о дошкольном учреждении, которое возводят в VI микрорайоне Левенцовки в рамках нацпроекта «Демография». Отметим, что прежний исполнитель нарушил график и не смог вовремя выполнить контракт. Новое соглашение заключили с другим подрядчиком в августе.

В целом работы по развитию инфраструктуры ранее прокомментировал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

- Объекты в новых густонаселенных районах города крайне востребованы. Жители Левенцовки очень ждут открытия этого детского сад. Все ведомства и службы, задействованные в процессе, должны максимально сосредоточиться и завершить все в отведенные сроки, - подчеркнул Игорь Гуськов.

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