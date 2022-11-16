Жители Ростовской области смогут пригласить в гости детей-сирот

Исполнить мечту детей о домашнем уюте можно будет с 28 ноября до 31 января Фото: Виктория МИНАЕВА

Жители Ростовской области смогут пригласить к себе в гости сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Доброе дело, которое согреет сердца ребят, разрешили провести в рамках акции «Новый год в кругу семьи», сообщают власти.

Исполнить мечту мальчиков и девочек о домашнем уюте можно будет с 28 ноября до 31 января. Для этого взрослые должны принести в орган опеки заявление, копию паспорта, а также справки об отсутствии судимости, зависимостей и болезней, либо медицинское заключение по форме №164/у.

- Если ребенка пока отдают в семью на постоянной основе, его на время каникул могут забирать родственники, знакомые или пары, которые хотят детей. Такой «гостевой» режим помогает детям и взрослым лучше узнать друг друга и подружиться, - пояснили в донском правительстве.

Акцию «Новый год в кругу семьи» проводят на Дону с 2015 года. Она стала важным и полезным шагом для поддержки детей-сирот, отметил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

АЛЛО!

Информацию о детях можно получить у регионального оператора банка данных Екатерины Лихоносовой по телефону: 8 (863)240-49-47, доб. 809

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