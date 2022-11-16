Из-за технических работ воду будут подавать с пониженным давлением
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области жители Таганрога пожаловались на «коммунальный коллапс». По словам людей, утром 16 ноября в районе Тургеневского и Фрунзе разом отключили электричество и воду.
Ситуация привела таганрожцев в замешательство. Дело в том, что ресурсоснабжающие организации до этого не предупреждали о каких-либо ограничениях.
В итоге выяснилось, что квартиры были временно обесточены из-за технических работ, которые проводили сотрудники городского водоканала и энергетики. По данным коммунальщиков, ресурс в краны сегодня все-таки поступал, но с пониженным давлением. Перебой с подачей воды продлится примерно до 16 часов.
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