В Ростове мужчину подозревают в краже аккумуляторов на 120 тысяч рублей

Мужчина опубликовал объявление на сайте и продал аккумуляторы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице мужчину подозревают в краже аккумуляторов на 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 20-летний житель Азовского района узнал от своего товарища, что на одной из подстанций находятся дорогостоящие аккумуляторы. Злоумышленник решил не упускать момент и отправился на место. Он подождал пока поблизости не будет людей и вскрыл ящики с батареями. Свою "добычу" он погрузил в автомобиль и скрылся. Мужчина опубликовал объявление на сайте и продал аккумуляторы. Деньги потратил на свои нужды. Вскоре вора задержали.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в пресс-службе.

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