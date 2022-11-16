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НовостиОбщество16 ноября 2022 11:41

В Ростове мужчину подозревают в краже аккумуляторов на 120 тысяч рублей

Злоумышленник пробрался на подстанцию и вскрыл ящик с дорогостоящими батареями
Лейла МИРИШОВА
Мужчина опубликовал объявление на сайте и продал аккумуляторы.

Мужчина опубликовал объявление на сайте и продал аккумуляторы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице мужчину подозревают в краже аккумуляторов на 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 20-летний житель Азовского района узнал от своего товарища, что на одной из подстанций находятся дорогостоящие аккумуляторы. Злоумышленник решил не упускать момент и отправился на место. Он подождал пока поблизости не будет людей и вскрыл ящики с батареями. Свою "добычу" он погрузил в автомобиль и скрылся. Мужчина опубликовал объявление на сайте и продал аккумуляторы. Деньги потратил на свои нужды. Вскоре вора задержали.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в пресс-службе.

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