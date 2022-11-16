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НовостиОбщество16 ноября 2022 13:11

В Ростовской области без вести пропала 15-летняя девушка

Юлианна Акулова ушла из дома 16 ноября и не вернулась
Лейла МИРИШОВА
Девушка не выходит на связь больше суток

Девушка не выходит на связь больше суток

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Таганроге разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю девушку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Юлианна Акулова вышла из дома 16 ноября.

После чего связь с девушкой оборвалась. Взволнованные родственники сразу же обратились в полицию. Позже к поискам подключились волонтеры. Рост Юлианны около 152 сантиметров. У девушки среднее телосложение, каштановые волосы и карие глаза.

В день пропажи она была одета в куртку, синие джинсы, серые кроссовки и бежевый шарф. С собой у девушки было три сумки.

АЛЛО! 8-800-700-54-52 или 112!