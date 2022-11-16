В Ростове-на-Дону прогнозируют дождь, мокрый снег и гололедицу

Непогода сохранится примерно до вторника следующей недели Фото: Алексей ФОКИН

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни разыграется непогода. Возможны дожди и мокрый снег. Об этом жителей и гостей города предупреждает управление по делам ГО и ЧС.

Так, осадки прогнозируют уже 17-18 ноября. Кроме того, ночью и в первой половине пятницы ожидается гололедица. Ветер усилится до 20 м/с, он будет дуть преимущественно в юго-западном и западном направлениях.

В целом, по данным спасателей, такая погода сохранится примерно до 22 ноября. В связи с этим всех просят быть предельно осторожными.

При сильных порывах ветра и снегопаде лучше держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, легких мачт, а также любых других слабоукрепленных конструкций. В случае какой-либо опасности нужно звонить по номеру «112».

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