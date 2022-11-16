Большинство компаний все же планируют праздничные вечера Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новогодние корпоративы не будут проводить в каждой пятой компании Ростова-на-Дону, в каждой третьей организации еще не решили этот вопрос. Итоги специального опроса опубликовали аналитики портала SuperJob.

- В 11 % случаев праздники не будут проводить из-за сложной экономической ситуации, в 9 % организаций просто не принято отмечать Новый год с коллегами, - пояснили исследователи.

При этом отмечается, что большинство компаний все же планируют праздничные вечера: 23% работодателей поздравят своих сотрудников в офисе, 18 % - забронируют залы в ресторанах, а еще 7 % все вместе отправятся за город.

- В целом по стране корпоративные гуляния сегодня планируют чаще, чем в первые годы распространения COVID-19, - отмечают исследователи.

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