Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 ноября 2022 15:55

Эксперт рассказал, что стало с квартирами ростовчан, которые уехали от мобилизации

По его словам, многие из них возвращаются на родину
Михаил СТРИЖЕВ
Снижения стоимости аренды не наблюдается.

Снижения стоимости аренды не наблюдается.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторые жители Ростова, опасаясь частичной мобилизации, уехали из города. Директор агентства недвижимости Андрей Фоменко рассказал, что стало с их недвижимостью.

По словам эксперта, люди не стали сдавать свое жилье, так как уезжали на время. Сейчас большинство из них возвращаются на родину.

Таким образом, подчеркнул собеседник, отъезд людей не отразился на стоимости жилья — снижения цен на рынке не наблюдается, пишет rostovgazeta.ru.