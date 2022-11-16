Эксперт рассказал, что стало с квартирами ростовчан, которые уехали от мобилизации

Снижения стоимости аренды не наблюдается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторые жители Ростова, опасаясь частичной мобилизации, уехали из города. Директор агентства недвижимости Андрей Фоменко рассказал, что стало с их недвижимостью.

По словам эксперта, люди не стали сдавать свое жилье, так как уезжали на время. Сейчас большинство из них возвращаются на родину.

Таким образом, подчеркнул собеседник, отъезд людей не отразился на стоимости жилья — снижения цен на рынке не наблюдается, пишет rostovgazeta.ru.