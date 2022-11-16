В Шахтах подозревают местного жителя в краже автомобильного двигателя на 10 тысяч рублей

Мужчина увидел незапертый гараж и воспользовался случаем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области мужчину подозревают в краже двигателя от автомобиля «ГАЗ 21». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 28-летний местный житель воспользовался отсутствием хозяина дома, перелез через забор и увидел незапертый гараж. Поэтому злоумышленник решил войти. Там увидел двигатель от отечественного авто и забрал его. После погрузил мотор на тачку и отвез в прием металлолома. А вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

В отношении шахтинца было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрано наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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