В Ростове на Западном неизвестный обокрал 20 автомобилей

В комментариях под видео многие дончане посоветовали не оставлять машины на ночь на улице. Фото: группа ВК «Это Ростов»

В соцсетях появилось видео, где мужчина под покровом ночи обчистил припаркованные машины возле одного из домов на 2-й Краснодарской.

На кадрах видно, как злоумышленник ходит между машинами и светит фонариком в окна. А после пытается открыть двери автомобилей.

Со слов жильцов, к утру от рук незнакомца пострадали 20 машин.

Пост с кражей в сети набрал десятки тысяч просмотров и сотни комментариев.

- А для чего нужна автостоянка? Поставил туда машину и спи себе спокойно, - комментирует один из пользователей.

- На сигнализацию денег не хватает? - добавила другая дончанка.

- Странная затея оставлять машину на улице в ночное время. Про охраняемые стоянки, наверно, никто не слышал, - отметил третий.

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