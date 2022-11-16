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НовостиОбщество16 ноября 2022 17:13

В Ростове с 17 ноября по 5 декабря проведут техническое обслуживание систем оповещения

Во время проверки на 30 секунд будут включаться электросирены
Екатерина ПОПОВА
то необходимо для проверки работоспособности элементов.

то необходимо для проверки работоспособности элементов.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове в течение двух недель пройдет проверка работы муниципальных систем оповещения. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Жителей предупреждают, что с 17 ноября по 5 декабря в городе будут включаться электросирены на 30 секунд. Это необходимо для проверки работоспособности элементов.

- Просим Вас отнестись с пониманием к необходимости проведения данных мероприятий, - говорится в сообщении.

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