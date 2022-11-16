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НовостиОбщество16 ноября 2022 17:45

В ближайшее время на Дону ожидается мокрый снег

Осадки придут уже в четверг
Екатерина ПОПОВА
В ночь с четверга на пятницу пойдет первый снег.

В ночь с четверга на пятницу пойдет первый снег.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области к концу недели синоптики прогнозируют мокрый снег. Но надолго он не задержится, так как растает и превратится в грязь. Об этом сообщают в местном Гидрометцентре.

Уже в четверг начнутся дожди. Накрапывать начнет с самого утра. И будет идти до вечера. При этом ветер будет дуть юго-западный со скоростью пять метров в секунду. В утренние часы столбик термометра покажет +7. А днем на три градуса потеплеет. Ветер сменит направление на западное. К вечеру похолодает до +5. И уже ночью пойдет снег.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Прогноз погоды на зиму 2022 — 2023 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре

Декабрь будет холодным, а вот в январе и феврале температура окажется выше, чем обычно (подробнее)