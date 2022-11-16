В Таганроге в ближайшие дни синоптики пообещали снег и гололед

Жителям стоит утеплиться и запастись горячим чаем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганрог в ближайшие дни придут снег и гололед. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, с 17 по 18 ноября ожидается небольшой дождь с мокрым снегом.

Ночью и в первой половине дня 18 ноября местами возможен гололед. Также синоптики предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Скорость ветра составит 22 метра в секунду. Температура воздуха в эти дни будет колебаться от +5 до +14 днем, а вечером от -5 до -3 градусов.

Отметим, что автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах при неблагоприятных погодных условиях. Жителям стоит утеплиться и запастись горячим чаем.

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(Подробности)