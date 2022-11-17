Донские каратисты завоевали серебро и бронзу на международных соревнованиях

Спортсмены боролись за звание чемпиона турнира в разных категориях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Санкт-Петербурге завершились международные соревнования по каратэ. На них Ростовскую область представили сразу 14 спортсменов из города Шахт. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Всего в соревнованиях приняли участие более 1700 ребят из 54 российских регионов и семи стран. Спортсмены боролись за звание чемпиона турнира в разных категориях.

По итогам состязаний серебро досталось Арсению Казакову в категории 14-15 лет. А бронзу завоевала Елизавета Козловцева в возрастной категории 12-13 лет.

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