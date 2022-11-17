В Ростове власти предлагают ограничить застройку набережной

Высокие здания портят панораму реки Дон
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону власти предложили ограничить застройку вдоль реки Дон. Инициатива опубликована на портале "Активный ростовчанин".
Департамент архитектуры и градостроительства города предлагает ограничить застройку на набережной высотой только до 20 метров. Эта инициатива касается территории коммерческо-деловой зоны. Такое предложение власти объясняют тем, что высокие здания будут портить вид панорамы реки Дон. Необходимо создать зону речного фасада типа-2 высотой, где возможно строить только общественные и деловые здания.
22 ноября состоятся публичные слушания по этой инициативе.
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