В Ростовской области построят семь АЗС и шесть автомоек за 1,1 млрд рублей

Новые объекты появятся в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и селе Песчанокопском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе планируют построить семь АЗС и шесть автомоек за 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Инвестиционный проект компании «ФЛЭШ» по организации автозаправок включен в перечень «губернаторской сотни». Это решение было принято в ходе заседания совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области.

За эти деньги планируется обустроить пять автоматических автозаправок и две модульных. Также в планах построить шесть автоматических автомоек и умный магазин. Новые объекты появятся в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и селе Песчанокопском. Автомойки планируют построить в Шахтах, донской столице, Аксайском районе, а модульные АЗС будут располагаться в Тарасовском районе. Умный магазин построят в Ростове.

На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию - автомойка в донской столице и заправка в Новочеркасске. Еще на четырех объектах ведутся строительно-монтажные работы.

Министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев отметил, что реализация проекта позволит создать порядка 60 новых рабочих мест.

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(Подробности)