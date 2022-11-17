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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:09

В Каменске-Шахтинском ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непригодной к питью воды

Жителям рекомендовали использовать бутилированную воду
Лейла МИРИШОВА
Режим ЧС в городе ввели с 16 ноября 19:30 до особого распоряжения.

Режим ЧС в городе ввели с 16 ноября 19:30 до особого распоряжения.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Шахтинском местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за некачественной воды. Решение принял глава городской администрации Владимир Шевченко в ходе внепланового заседания.

По результатам проб специалисты выявили, что в воде превышено содержание опасных веществ бромдихлорметана и дибромхлорметана. В администрации сообщили, что гражданам стоит запастись бутилированной водой. Водопроводную воду можно использовать только для уборки, мытья посуды, стирки белья, купания и прочего.

В ходе заседания глава администрации дал распоряжение ввести режим ЧС с 16 ноября 19:30 до особого распоряжения. Также Каменскому водоканалу поручили осуществить подвоз воды в больницы, школы, детские сады и другие соцучреждения города. Воду будут привозить и жителям согласно графику.

Подвоз воды будет осуществляться по заявкам горожан по телефону: 8 (863) 655-12-33.

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