Водным сообщением хотят связать Ростовскую область, Крым и Кубань

Конечными пунктами должны стать Ейск и Керчь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовская область планирует наладить речное и морское сообщение с Крымом и Краснодарским краем. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

По словам министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева, на данный момент рассматривается способ для организации регулярных водных пассажирских перевозок. Конечными пунктами должны стать Ейск и Керчь.

Отметим, что в ходе реализации проекта донской регион планирует в 2023 году закупить два речных судна «Валдай 45Р», а в 2025 году — два морских судна «Метеор 120М».

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