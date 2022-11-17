Через границу с Ростовом пытались провезти около трех тысяч незадекларированных цветов

Нарушение произошло из-за неправильного заполнения документов. Фото: Южное таможенное управление

Ростовские таможенники выявили порядка трех тысяч незадекларированных искусственных цветов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

По информации ведомства, сотрудники таможни провели осмотр груза из Китая. Контейнеры поступили на Дальневосточный таможенный пост Дальневосточной электронной таможни, но груз оказался на железнодорожной станции "Ростов-Товарный". В ходе досмотра сотрудники выявили больше трех тысяч незадекларированных цветов. Нарушение произошло из-за неправильного заполнения документов.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

- На базе Ростовской таможни с октября 2021 года проходит эксперимент по проведению таможенных досмотров специально созданной рабочей группой. Он проводится в отношении товарных партий, декларируемых с применением электронной декларации на товары, – сообщила начальник службы организации таможенного контроля Наталья Тимашова.

Она также отметила, что с начала эксперимента выявили уже 63 факта нарушения таможенного законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове одну из фирм заподозрили в махинациях с товарами на 371 млн рублей

По данным таможни, организация не пыталась вернуть деньги за неполученные картофель и апельсины

(Подробности)