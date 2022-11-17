В Донецке Ростовской области в декабре начнут рекультивацию полигона ТБО в рамках нацпроекта «Экология»

Работы по рекультивации полигона оцениваются в сумму 228 миллионов рублей. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

До 6 декабря планируется заключить контракт по рекультивации полигона в Донецке Ростовской области. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в ответ на обращение местного жителя.

Работы оцениваются в сумму 228 миллионов рублей и будут организованы по федеральному проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология» и областной госпрограмме «Охрана окружающей среды и рациональное природоиспользование». Завершение рекультивации полигона в полном объеме намечено на декабрь 2023 года.

По словам главы региона, контроль за ходом работ будет на постоянном контроле министерства ЖКХ. Проблема обусловлена тем, что недействующий полигон твердых коммунальных отходов площадью 10 гектаров периодически самовозгорается, доставляя окрестным жителям неудобства.

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