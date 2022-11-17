Самым маленьким спасенным ребенком, является малышка Соня. Фото: Предоставлено пресс-службой Перинатального центра Ростовской области.

За десять месяцев 2022 года родились 782 недоношенных новорожденных детей. Об этом сообщает пресс-служба Перинатального центра Ростовской области.

Их них с массой тела от 500 до 999 — 37 детей, а с массой тела от 1000 до 1500 грамм — 87 новорожденных. В Отделении реанимации и интенсивной терапии пролечено 397 детей, а в Отделении патологии новорожденных - 895 малышей.

Самым маленьким ребенком, спасенном в донском Перинатальном центре, является малышка Соня, вес которой при рождении составлял 460 граммов, и которая находилась на лечении в стационаре 5,5 месяцев. Сейчас Соне 3 года, она растет активным ребенком. Как отмечают медики, этот случай уникален в стране, ведь малышей, рожденных с массой тела менее 500 грамм и выписанных домой, едва ли больше 10 по все стране.

За десять месяцев 2022 года родились 782 недоношенных новорожденных детей. Фото: Предоставлено пресс-службой Перинатального центра Ростовской области.

Как отметил главный врач Перинатального центра Ростовской области Максим Уманский, перинатальные центры по всей стране создавались именно с целью предупреждения наступления преждевременных родов у женщин, сохранения беременностей у пациентов, где наблюдается риск сверхранних родов и всевозможной пролонгации беременностей.

- Если рождение ребенка на раннем или сверхраннем сроке неизбежно, то тогда работает штат специалистов, которые оказывают помощь таким детям. Здесь важно все, - отмечает главврач центра. - И оснащенность центра, и врачебный персонал. Ведь забота о пациентах - это долгий и очень кропотливый труд многих людей.

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