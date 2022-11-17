В Ростове до 22 ноября объявили экстренное штормовое предупреждение

Спасатели просят всех быть предельно внимательными и осторожными в непогоду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону до 22 ноября объявили штормовое предупреждение - в ближайшие несколько дней в городе может выпасть мокрый снег, усилится ветер. Об этом сообщает управление по делам ГО и ЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

- Непогода должна накрыть донскую столицу уже 17-18 ноября. В этот период прогнозируют осадки и гололедицу. Порывы юго-западного и западного ветра временами будут достигать 20 м/с. Сильные дожди и гололедные явления сохранятся также 19-22 ноября. Скорость ветра составит до 18 м/с, - предупреждают ростовчан.

Спасатели просят всех быть предельно внимательными и осторожными. Возможны подтопления участков, перехлесты проводов, обрывы ЛЭП, отключения подстанций. Погода может повлиять на работу общественного транспорта.

Во время разгула стихии лучше не подходить близко к деревьям, рекламным вывескам, легким матчам и другим слабоукрепленным конструкциям. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

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