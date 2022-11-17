В Ростовской области по нацпроекту завершен капремонт подъездной дороги к поселку

После капитального ремонта госконтрактом предусмотрено содержание участка длиной 13,7 километра. Фото: пресс-служба правительства РО.

В Кашарском районе Ростовской области завершен капремонт подъезда к поселку Индустриальному. Дорога связывает населенный пункт с трассой «Кашары – Первомайское – Милютинская – Морозовск». Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Сейчас идет процедура приемки участка дороги, одного из наиболее капиталоемких объектов, работы на котором начались в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках контракта жизненного цикла. Подрядчик заменил дорожную одежду, выполнил перенос коммуникаций, устройство тротуаров, примыканий и съездов, укрепление откосов. Также возведен мост через реку Таловую.

После капитального ремонта госконтрактом предусмотрено содержание участка длиной 13,7 километра до второй половины 2024 года. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» также завершены работы на автодороге регионального значения Шахты – Цимлянск в Константиновском районе.

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