Пожар вспыхнул в одной из жилых 9-этажек Ростова, эвакуировали людей

Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове-на-Дону на улице Добровольского в эти минуты тушат пожар в жилой 9-этажке, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.
- Возгорание началось днем 17 ноября. Сейчас полыхает квартира на 6-м этаже здания. Эвакуировали двух человек, - рассказали в экстренном ведомстве.
Площадь горения пока неизвестна. Спасатели продолжают тушение, обстановка уточняется.
Добавим, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», в здании, кроме квартир, находятся также магазины, почта и парикмахерская. Вблизи от места ЧП какого-либо серьезного затора машин не наблюдается.
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