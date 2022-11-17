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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 9:39

В Ростове на Добровольского потушили пожар в жилой 9-этажке

На месте работали 28 человек, использовали 7 единиц техники
Ангелина СКИБА
Огнем была охвачена площадь в 20 квадратных метров

Огнем была охвачена площадь в 20 квадратных метров

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пожар в жилой 9-этажке на улице Добровольского в Ростове-на-Дону полностью потушили. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

- Горение ликвидировали в 12:20. Огнем была охвачена площадь в 20 квадратных метров, - рассказали в экстренном ведомстве.

Представители МЧС уточнили, что информация о возгорании на пульт дежурного поступила 17 ноября около 11:35, в 12:03 пожар локализовали, а еще через время пламя удалось ликвидировать. Выгорели квартира на 6 этаже здания и балкон, который находится этажом выше.

Добавим, всего на месте происшествия работали 28 человек, было задействовано 7 единиц техники.

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