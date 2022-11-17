В Ростовской области главврач больницы ответит за превышение полномочий

Обвиняемый с января 2021 года по март 2022 года неправомерно начислял самому себе премии. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области перед судом за превышение должностных полномочий предстанет бывший главный врач Центральной районной больницы Матвеево-Курганского района, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемый с января 2021 года по март 2022 года неправомерно начислял самому себе премии в сумме более 1 миллиона рублей. Своими действиями обвиняемый причинил ущерб медучреждению.

Сейчас собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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