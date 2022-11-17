Житель Батайска лишился 700 тысяч рублей через приложение

Мужчина доверился аферистам и потерял все сбережения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Батайске мужчина скачал приложение и потерял больше 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 38-летний житель Батайска рассказал, что ему позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Мошенник рассказал, что якобы с картой мужчины происходят странные вещи. Лжесотрудник посоветовал ему установить приложение, которое обезопасит данные счета. Мужчина выполнил все условия, после чего с его счета списались 715 тысяч рублей. Мужчина в панике обратился в полицию с заявлением.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мошенник "развел" мужчину на 400 тысяч рублей

Аферист представился сотрудником правоохранительных органов

(Подробности)