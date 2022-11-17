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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:35

Ростовчанам не понравился маленький бассейн для белой медведицы Айки в Казахстане

Многие отметили, что вольер совсем не предназначен для такого животного
Лейла МИРИШОВА
Ростовчан возмутил маленький бассейн для медведицы. Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

Ростовчан возмутил маленький бассейн для медведицы. Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

Жители Ростова раскритиковали муленький бассейн для белой медведицы Айки в Казахстане. Недовольные комментарии горожане написали под постом в группе Ростовского зоопарка.

Совсем недавно в Алматинском зоопарке закончилось строительство нового вольерного комплекса. Общая площадь составляет 3,6 квадратных метров. Ростовчане попросили сотрудников зоопарка показать, в каких условиях будет жить всеми любимая Айка.

На кадрах видно, что работы по обустройству вольера почти завершились. Однако ростовчан возмутил маленький бассейн для медведицы.

«Зная, что наша малышка любит купаться, этот бассейн слишком маленький», - написала жительница.

«И это в таком малюсеньком бассейне Айка будет спасаться от жары?! Ужас, бедная девочка!», - прокомментировала женщина.

«Мне кажется вольер не для белого медведя», - высказалась ростовчанка.

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(Подробности)