Для распознавания QR-кодов и банковских карт внедряются российские технологии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российское решение в процессе распознавания штрих-кодов начал использовать ВТБ. Технология позволит повысить качество и скорость считывания данных при онлайн-платежах. До конца года в приложении также заработает функция распознавания данных банковских карт при переводах и пополнении счета.

Внедрение технологии в интернет-версию сервиса банка позволяет владельцам мобильных устройств использовать в веб-браузере привычный и удобный способ оплаты. Сканируя QR-код, клиенты банка могут осуществлять покупки в точках продаж через СБП C2B и оплачивать услуги юридических лиц и ИП, а также производить уплату штрафов, налогов и других платежей в пользу государства. Для сканирования через браузер используется технология WebAssembly.

Пользователям станет проще и удобнее вводить данные банковских карт для переводов и пополнения счета в мобильном приложении. При сканировании карты вся необходимая информация, включая номер, срок действия и имя владельца распознается и будет автоматически введена в платежную форму.

- Обновление технологии по распознаванию баркодов и банковских карт в ВТБ Онлайн значительно сократит время и повысит удобство пользователей при совершении операций. Теперь клиентский опыт работы в веб-версии станет еще более интуитивно понятным и удобным, по аналогии с мобильным приложением, - отметил начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

Внедренное банком решение Smart Code Engine является собственной разработкой компании Smart Engines и включено в единый реестр российских программ.

Технологии распознавания для удобной оплаты доступны пользователям на платформе Android (версия 17.4 и старше), скачать его можно на официальном сайте банка.