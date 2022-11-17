В Ростове-на-Дону открыли международный фестиваль «Мир джаза»

Перед жюри в 11 номинациях выступят исполнители до 32 лет. Фото: сайт правительства РО

В Ростове-на-Дону открыли международный конкурс и фестиваль «Мир джаза». Перед жюри в 11 номинациях выступят исполнители до 32 лет. Лучшие из лучших получат премии и станут обладателями Гран-при, сообщают донские власти.

Участники смогут представить любые номера: прозвучат тромбоны, фортепиано, бас-гитары и другие инструменты. Параллельно молодые музыканты смогут посетить мастер-классы и творческие встречи. Завершится культурный сбор большим гала-концертом 21 ноября в музтеатре донской столицы.

Отметим, это уже 17-й по счету фестиваль. Проводить его начали с 1990 года по инициативе первого профессора джаза Кима Назаретова. С 2011 года мероприятию присвоили международный статус. «Мир джаза» проходит, в том числе, при поддержке правительства Ростовской области.

- В 2022 году на это культурное событие из областного бюджета было выделено более 2,6 млн рублей. Организаторами выступили донской Минкульт, Ростовский колледж искусств, а также Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана, - рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Организаторами мероприятия являются министерство культуры области, Ростовский колледж искусств, Фонд поддержки и развития музыкального искусства Игоря Бутмана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодние корпоративы не будут проводить в каждой пятой компании Ростова

Остальные организации еще не решили вопрос или уже определились с тем, как отметят праздник (подробности)