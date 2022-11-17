Для ростовских школьников прошел конкурс «ИТ-прорыв»

В Ростове прошел конкурс «ИТ-прорыв» детского технопарка «Кванториум». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В Ростове прошел конкурс «ИТ-прорыв» детского технопарка «Кванториум». В нем приняли участие свыше 50 школьников 6-11 классов ростовских школ. По заданию организаторов они создавали чат-бот в мессенджере Telegram для коммуникаций между образовательной организацией, учащимися и их родителями. Проект был организован при поддержке «Ростелекома».

Подготовку юных кванторианцев к конкурсу курировал эксперт «Ростелекома» Алексей Кравцов. В течение месяца он учил ребят создавать виртуальных собеседников, консультировал онлайн, а по итогам конкурса помогал оценивать работы участников.

- «Ростелеком» поддерживает наш технопарк с момента его открытия. Ребята с большим интересом отнеслись к этому конкурсу, было много интересных наработок. Выявить лучших среди них было непростой задачей. Огромное спасибо эксперту компании, который помог нам справиться этой задачей, — рассказал директор «Кванториума» Ростовской области Сергей Савченко.

По решению членов жюри, первое место в конкурсе занял Михаил Макаров. Также в число призеров вошли Кира Акименко, Родион Нелюбин, Михаил Анашкевич и Александра Плескачёва.

«Ростелеком» поддержал конкурс «ИТ-прорыв» детского технопарка «Кванториум». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

- Поддержка «Кванториумов» — стратегическое направление социальной политики нашей компании на Юге. Мы стремимся формировать у детей знания и навыки работы с цифровым миром с ранних лет. Такая подготовка дает им не только более широкие возможности в выборе будущей профессии, но помогает лучше ориентироваться в жизни, — отметил директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на Юге России Вячеслав Плеханов.

Чат-боты создаются для имитации общения с интернет-пользователями. Это программы, которые используются для поиска информации, консультаций, опросов и других задач.

«Ростелеком» поддерживает ростовский «Кванториум» с 2018 года. Получить более подробную информацию о социальных проектах национального цифрового провайдера можно на официальном сайте.