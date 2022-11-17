Власти Ростова выставили на торги три помещения почти за 34 млн рублей

Нового владельца помещений должны определить уже в этом году Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Ростова-на-Дону выставили на аукцион помещения в трех зданиях 1988, 1889 и 1974 года постройки. Общая сумма за все лоты составляет 33,9 млн рублей. Эту информацию можно найти на сайте городской администрации.

Один из объектов, который собираются продать, находится на Ворошиловском, 78. Его площадь - 171,1 квадратных метра, стоимость - немногим более 10 млн рублей.

Второй объект площадью 336,5 квадратных метра расположен на Станиславского, 128. За него требуют 20,4 млн рублей.

Третий объект - на Газетном, 91. Он занимает 74,4 квадратных метра и стоит 3,4 млн рублей.

Нового владельца помещений должны определить уже в этом году - торги назначили на утро 9 декабря. Продажу открыл департамент имущественно-земельных отношений донской столицы.

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