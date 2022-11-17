В Ростовской области бывшего главврача ЦРБ заподозрили в начислении незаконных премий

Экс-руководитель медучреждения может попасть в тюрьму Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывшего главного врача ЦРБ Матвеево-Курганского района заподозрили в преступлении. Следователи считают, что руководитель начислял себе премии без всякого повода. Об этом сообщает пресс-служба управления Следкома России по региону.

- Предварительно, обвиняемый с января 2021 года по март 2022 года незаконно начислял самому себе деньги в качестве премий. Общая сумма составила более 1 млн рублей. Своими действиями мужчина нанес ущерб медицинскому учреждению, - рассказали в ведомстве.

Известно, что подозреваемый теперь будет отвечать перед судом по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Ему грозят штраф, арест до 6 месяцев или тюремный срок до 4 лет.

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