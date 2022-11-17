В Каменске-Шахтинском глава администрации принял меры по улучшению качества водоснабжения

Глава администрации Каменска-Шахтинского проверил качество воды в районах города. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Шахтинского.

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области принимаются меры по улучшению качества водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава администрации города Владимир Шевченко 17 ноября провел рабочий выезд в разные районы города, где по сообщениям жителей, из кранов подается грязная вода. Градоначальник лично проверил несколько поступивших жалоб и пообщался с горожанами. Те подтвердили, что на данный момент вода из кранов идет прозрачная.

В мэрии Каменска-Шахтинского уточняют, что с 19:30 16 ноября в городе повторно введен режим ЧС из-за повышенного содержания в пробах воды органических веществ бромдихлорметана и дибромхлорметана. На это время администрацией города организован подвоз воды населению и на объекты социальной сферы. Кроме того, осуществляется мониторинг качества подаваемой воды через централизованные сети водоснабжения. В методы водоподготовки для уменьшения содержания предельно допустимой концентрациивредных веществ внесены необходимые изменения .

Власти города также опубликовали на сайте города перечень пунктов раздачи воды на территории Каменска и время ее подвоза.

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